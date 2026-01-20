Про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, наголосивши, що наразі немає інформації про подальше підписання угоди з США. Крім цього, український фокус змістила тема Гренландії, яка може підштовхнути Європу на рішучий крок.

Про що говорять у кулуарах форуму в Давосі?

Ведуча зауважила, що наразі на форумі витає розчарування – ключовою подією для України мало бути підписання важливої угоди щодо відбудови нашої країни на 800 мільярдів доларів. Однак поки що ні конкретики, ні деталей щодо неї немає.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що не відвідає форум у Давосі через російську масовану атаку. Кучер припустила, що, ймовірно, відтермінування або скасування візиту українського президента свідчить про можливі труднощі переговорів з США.

Ми ще подивимось, чи зможе Зеленський прибути до Давосу. Зі свого боку, ми працюємо на рівні парламенту та Конгресу. Однак це рішення (щодо угоди, – 24 Канал) все ж є більше на рівні Уряду та президентів. Сподіваюсь, що цю угоду вдасться підписати. Також сподіваюсь, що вдасться провести тристоронню зустріч США, Європи та України, щоб фіналізувати гарантії безпеки, про які ми зараз домовляємось,

– наголосив Єгор Чернєв, народний депутат України.

Крім того, ескалація щодо Гренландії суттєво псує та перебиває український порядок денний. Тому українським делегатам доводиться працювати значно важче, ніж планувалось.

Водночас європейські партнери все більше пов'язують свою безпеку з безпекою України та усвідомлюють, що Росія зупинятись не буде.

Якщо слідкувати за обговореннями в кулуарах, то стає очевидним, що ключовим завданням як для України, так і для європейських країн є стати сильнішими без допомоги та підтримки з боку США. Вже є обговорення створення безпекових блоків без США, але з Україною. Це відбувається на тлі бажання Трампа приєднати Гренландію. Однак в кулуарах лунають тези про те, що це питання не одного місяця,

– підкреслила ведуча.

Кучер додала, що більшість європейських країн серйозно готуються до російської загрози та посилюють свою оборонну промисловість, але це потребує часу.

Вже завтра на форумі має з'явитись Дональд Трамп, який заявив про зустріч з генсеком НАТО та європейськими лідерами, щоб обговорити ситуацію довкола Гренландії. Хоч Європа занепокоєна щодо цього, все ж визнає, що це може бути блефом з боку США.

Що ще відомо про перший день форуму у Давосі?