Через російські атаки українські ядерні об'єкти, зокрема Чорнобильська та інші АЕС, можуть втратити живлення. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.
Дивіться також Екстрені відключення світла: у яких регіонах вони триватимуть найдовше
Якої реакції Україна чекає від МАГАТЕ на російські масовані атаки?
Міністр наголосив, що окупанти навмисно руйнують підстанції, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. У такий спосіб агресор шантажує Україну та світ, вимагаючи підкоритися.
Він додав, що Україна посилює співпрацю з МАГАТЕ і закликає вигнати Росію з Ради директорів організації.
Нагадаємо, що раніше українська розвідка розкрила цинічні наміри ворога. Там розповіли, що Москва прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні тотально опинились без світла і тепла. Станом на середину січня 2025 року Росія здійснила розвідку 10 відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у 9 областях України.
До слова, вранці після масованої атаки МАГАТЕ повідомило, що Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього електропостачання. Однак у Міненерго цю інформацію спростували. Там підкреслили: Чорнобильська АЕС залишається заживленою попри атаки.
Яка ситуація в українській енергетиці?
Внаслідок чергової атаки Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині.
Найскладнішою залишається ситуація у Києві. Через морози зростає навантаження на енергосистему. Графіки там не діють.
Як і в попередні тижні, екстрені відключення зберігаються на Одещині.
В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів.
В енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.
Через російські обстріли зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралі й гідроелектростанції.