Через російські атаки українські ядерні об'єкти, зокрема Чорнобильська та інші АЕС, можуть втратити живлення. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Дивіться також Екстрені відключення світла: у яких регіонах вони триватимуть найдовше

Якої реакції Україна чекає від МАГАТЕ на російські масовані атаки?

Міністр наголосив, що окупанти навмисно руйнують підстанції, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. У такий спосіб агресор шантажує Україну та світ, вимагаючи підкоритися.

Він додав, що Україна посилює співпрацю з МАГАТЕ і закликає вигнати Росію з Ради директорів організації.

Нагадаємо, що раніше українська розвідка розкрила цинічні наміри ворога. Там розповіли, що Москва прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні тотально опинились без світла і тепла. Станом на середину січня 2025 року Росія здійснила розвідку 10 відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у 9 областях України.

До слова, вранці після масованої атаки МАГАТЕ повідомило, що Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього електропостачання. Однак у Міненерго цю інформацію спростували. Там підкреслили: Чорнобильська АЕС залишається заживленою попри атаки.

Яка ситуація в українській енергетиці?