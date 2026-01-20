Яка ситуація в енергосистемі України станом на вечір 20 січня?
В окремих областях ці обмеження досить жорсткі, про що повідомляє Укренерго.
Поясненне одне – росіяни здійснили комплексний удар, завдавши пошкоджень як об’єктам генерації, так мережам передачі та розподілу електроенергії. Найскладнішою залишається ситуація:
- у Києві та на Київщині;
- у прифронтових регіонах Харківській, Сумській і Донецькій областях;
- а також на Полтавщині.
Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша,
– наголосили в Укренерго.
Наразі фахівці роблять все можливе, аби заживити усіх абонентів або суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів. Але енергосистемі потрібна допомога. Зокрема українців попросили:
- максимально обмежити користування потужними електроприладами;
- вимкнути "зайве" світло в усіх приміщеннях, де нікого немає;
- не ставити на зарядку і не вмикати одразу після появи світла потужну техніку та акумулятори;
- за можливості – перенести енергоємні процеси на нічні години, а краще – відтермінувати прання чи користування посудомийною машиною, чи праскою до покращення ситуації в енергосистемі.
Водночас прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що Росія цілеспрямовано б’є по критичній інфраструктурі.
Зокрема через наслідки обстрілу столиці в окремих районах фіксуються перебої з постачанням світла, води та тепла. Чимало киян перебувають без опалення.
Зверніть увагу! Як повідомила Свириденко, складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Чернігівській областях України.
Що відбувається з водопостачанням та опаленням у Києві?
Внаслідок російської атаки постраждав Лівий берег Києва – він залишився без водопостачання. Однак мер міста Віталій Кличко запевнив, що фахівці працюють над розв'язанням проблеми.
Водночас опалення наразі близько половини житлового фонду столиці. Таку інформацію надав гендиректор Yasno Сергій Коваленко.