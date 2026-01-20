Какова ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на вечер 20 января?

В отдельных областях эти ограничения достаточно жесткие, о чем сообщает Укрэнерго.

Объяснение одно – россияне осуществили комплексный удар, нанеся повреждений как объектам генерации, так сетям передачи и распределения электроэнергии. Самой сложной остается ситуация:

в Киеве и Киевской области; в прифронтовых регионах Харьковской, Сумской и Донецкой областях; а также на Полтавщине.

Продолжительность вынужденных обесточиваний вне графиков в этих регионах самая длинная,

– отметили в Укрэнерго.

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы заживить всех абонентов или существенно сократить время отключений в каждом из регионов. Но энергосистеме нужна помощь. В частности украинцев попросили:

максимально ограничить пользование мощными электроприборами;

выключить "лишний" свет во всех помещениях, где никого нет;

не ставить на зарядку и не включать сразу после появления света мощную технику и аккумуляторы;

по возможности – перенести энергоемкие процессы на ночные часы, а лучше – отсрочить стирку или пользование посудомоечной машиной, или утюгом до улучшения ситуации в энергосистеме.

В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что Россия целенаправленно бьет по критической инфраструктуре.

В частности из-за последствий обстрела столицы в отдельных районах фиксируются перебои с поставками света, воды и тепла. Многие киевляне находятся без отопления.

Обратите внимание! Как сообщила Свириденко, сложной остается ситуация в Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Что происходит с водоснабжением и отоплением в Киеве?