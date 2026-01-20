Что происходит в столице после российского удара?
В частности немало горожан оставались без отопления, пишет 24 Канал со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко.
Он рассказал, что после обстрела на сейчас (дополнительно к экстренным отключениям) 173 тысячи клиентов находятся без света. Также власти города сообщили о перебоях с водоснабжением на левом берегу.
А без отопления сейчас около половины жилого фонда города.
Энергетики работают над восстановлением поставок света, несмотря на мороз,
– написал Коваленко.
Обратите внимание! Сергей Коваленко призвал: когда появляется свет, не нужно включать сразу все электроприборы в розетку, потому что это может вызвать аварию, на ремонт которой уйдет гораздо больше времени.
Что известно о ситуации со светом?
На Киевщине 86 000 семей остаются без света после ночного обстрела. Об этом сообщили в ДТЭК.
Работаем непрерывно, несмотря на мороз, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома,
– говорится в сообщении.
Важно! Украинцам напомнили, что во всей области действуют экстренные отключения, во время которых графики не применяются. Также граждан поблагодарили за понимание и поддержку.
Что еще известно о ситуации в столице?
- Киев полностью без отопления не останется. По меньшей мере 60 – 70% города всегда будет иметь тепло. Даже после худших российских атак.
- В то же время в некоторых домах столицы отопление невозможно восстановить из-за зависимости от электроснабжения. В качестве альтернативы (там, где это возможно) устанавливаются генераторы, а также ведется параллельно совместная работа с ДТЭК, чтобы точечно включить электроэнергию в отдельных домах.