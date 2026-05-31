Кэшбэк на топливо – результаты

О том, сколько украинцев воспользовались программой, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Премьер-министр отметила, что 2,3 миллиона украинцев воспользовались кэшбеком на топливо. Свириденко объяснила, что нацкешбек на топливо стал инструментом поддержки людей во время крупнейшего мирового нефтяного кризиса за последние 50 лет.

Программа действовала с 20 марта до 31 мая. Благодаря инициативе украинцы экономили от 5% до 15% на стоимости горючего, в зависимости от вида.

Министр акцентировала, что большинство пользователей программы (91%) – это владельцы автомобилей экономкласса с небольшим объемом двигателя.

Накопленные средства кэшбека можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг и продуктов украинского производства, а также направить на благотворительность или поддержку Сил обороны,

– объяснила Свириденко.

В частности известно, что за время действия топливного проекта было открыто до 500 тысяч новых карточек нацкешбека. То есть программа способствовала и тому, чтобы дополнительно развивать государственные цифровые сервисы.

Программы поддержки украинцев

Программа национального кэшбека стала не только поддержкой для украинских производителей. Среди украинцев есть спрос на проект, в частности хорошие результаты. Как отмечал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив, учитывая эффективность и спрос, программу нужно продолжать.

Впоследствии правительство приняло соответствующее решение. Национальный кэшбек будет действовать в Украине на время военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Ранее министр экономики Алексей Соболев рассказал, что правительство работает над тем, чтобы оптимизировать государственную помощь. В частности чиновник отметил, что некоторые программы могут отменить. Это связано с тем, что в проектах не будет необходимости. Или же отменить выплату могут из-за сложных механизмов доступа к средствам.