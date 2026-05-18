Какие программы могут остановить?

Об этом рассказал министр экономики Украины Алексей Соболев в интервью "РБК-Украина".

Смотрите также Детские выплаты по-новому: что изменит спецсчет для семей с детьми

По его словам, внутри бюджетов министерства пересматривают ресурсы, чтобы оптимизировать имеющиеся средства.

Ситуация меняется и мы меняем свои политики, пересматриваем программы... Мы видим, что по каким-то программам не используем деньги, поэтому направим их на эту программу, чтобы бизнес мог пройти зиму,

– отметил Соболев.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Министр пояснил, что речь идет о больших ресурсах, которые уже забюджетованы. Однако теперь правительство занимается их координацией, чтобы сосредоточиться на лучших программах поддержки.

Мы сейчас организационно оптимизируем бюджет и донорские средства,

– добавил Соболев.

Глава Минэкономики заметил, что определенные программы могут прекратить. Одни – из-за сложных механизмов доступа к средствам, другие – из-за отсутствия потребности в них.

В то же время Соболев не назвал, какие именно программы могут попасть "под нож".

Какие программы поддержки существуют?

Добавим, что сейчас в Украине существуют различные программы поддержки для населения. Одна из последних – программа топливного кэшбека.

Она заработала с 20 марта, чтобы поддержать украинцев на фоне роста цен на топливо, вызванное конфликтом в Иране.

По этой программе, украинские водители могут заправить машину на одной из АЗС, которая присоединилась к инициативе, и получить частичную компенсацию от государства. Суммы компенсации на литр топлива составляют:

за дизель – 15% от стоимости;

за бензин – 10%;

за автогаз – 5%.

Кэшбек мая действовать до конца мая и впоследствии правительство продлило его действие еще на один месяц – до 31 мая, правда, по новым правилам начисления, сообщили Минцифры.

С 1 мая государственная поддержка сократилась вдвое. По новым правилам, водителям возвращают только 500 гривен топливного кэшбэка в месяц на одного человека. Ранее лимит составлял тысячу гривен.

Но, как и раньше, воспользоваться топливным кэшбеком могут все водители, которые участвуют в программе "Национальный кэшбек".

Заметьте! Ранее эксперт по энергетике Владимир Омельченко в комментарии 24 Канала предупредил, что кэшбек на топливо может привести к дополнительным расходам средств из государственного бюджета. По его оценке, кэшбек мог стоить государству до 7,5 миллиардов гривен только за полтора месяца.

Где найти программы поддержки от государства?

В этом году Кабинет министров Украины запустил единую цифровую платформу, которая объединила все правительственные программы энергетической поддержки населения зимой. Воспользоваться сервисом могут как граждане, так и представители бизнеса.

На новом портале "Энергоподдержка" собрали полную информацию о доступных программах помощи. Пользователи могут ознакомиться с действующими инициативами, условиями участия в них, а также правилами подачи заявок на получение поддержки.

Среди предусмотренных направлений – выплаты для аварийных бригад энергетиков, работников коммунальных служб и железнодорожников, а также "пакеты тепла" для людей с инвалидностью, поддержка для одиноких пенсионеров, реализация программы "СвітлоДім" для оснащения жилья энергооборудованием и тому подобное.