Об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, отметив, что пока нет информации о дальнейшем подписании соглашения с США. Кроме этого, украинский фокус сместила тема Гренландии, которая может подтолкнуть Европу на решительный шаг.

О чем говорят в кулуарах форума в Давосе?

Ведущая отметила, что сейчас на форуме витает разочарование – ключевым событием для Украины должно было быть подписание важного соглашения по восстановлению нашей страны на 800 миллиардов долларов. Однако пока ни конкретики, ни деталей по нему нет.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что не посетит форум в Давосе из-за российской массированной атаки. Кучер предположила, что, вероятно, отсрочка или отмена визита украинского президента свидетельствует о возможных трудностях переговоров с США.

Мы еще посмотрим, сможет ли Зеленский прибыть в Давос. Со своей стороны, мы работаем на уровне парламента и Конгресса. Однако это решение (по соглашению, – 24 Канал) все же больше на уровне правительства и президентов. Надеюсь, что это соглашение удастся подписать. Также надеюсь, что удастся провести трехстороннюю встречу США, Европы и Украины, чтобы финализировать гарантии безопасности, о которых мы сейчас договариваемся,

– отметил Егор Чернев, народный депутат Украины.

Кроме того, эскалация по Гренландии существенно портит и перебивает украинскую повестку дня. Поэтому украинским делегатам приходится работать значительно труднее, чем планировалось.

В то же время европейские партнеры все больше связывают свою безопасность с безопасностью Украины и осознают, что Россия останавливаться не будет.

Если следить за обсуждениями в кулуарах, то становится очевидным, что ключевой задачей как для Украины, так и для европейских стран является стать сильнее без помощи и поддержки со стороны США. Уже есть обсуждение создания блоков безопасности без США, но с Украиной. Это происходит на фоне желания Трампа присоединить Гренландию. Однако в кулуарах звучат тезисы о том, что это вопрос не одного месяца,

– подчеркнула ведущая.

Кучер добавила, что большинство европейских стран серьезно готовятся к российской угрозе и усиливают свою оборонную промышленность, но это требует времени.

Уже завтра на форуме должен появиться Дональд Трамп, который заявил о встрече с генсеком НАТО и европейскими лидерами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии. Хотя Европа обеспокоена по этому поводу, все же признает, что это может быть блефом со стороны США.

