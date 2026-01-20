Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу пояснив, чому відмова Зеленського летіти в Давос виглядала виваженим кроком. Він також розповів, як цей жест, на його думку, змінює тон розмови з Дональдом Трампом і перекладає частину тиску на європейських партнерів.

Чому Зеленський відмовився летіти в Давос?

Шейтельман пояснив, що поїздка Зеленського в Давос мала сенс лише за умови предметної розмови з Трампом, а не формальної присутності на майданчику. На його думку, у нинішній ситуації українському президенту не потрібно їхати туди, щоб чекати зустрічі без гарантії результату, тим більше коли на порядку денному в Україні залишаються обстріли, енергетика, вода, газ, посилення ППО і потреби фронту.

Зеленський взагалі молодцем виступив, бо що йому треба було робити, їхати і сидіти в черзі до Трампа, а раптом приймуть?

– сказав Шейтельман.

Він зазначив, що замість розмови про гарантії безпеки для України у фокусі опинилися питання довкола Гренландії та нові подразники у відносинах союзників, через які попередні домовленості фактично "переписалися" і втратили зміст.

Ціль цієї зустрічі була гарантія безпеки України, а тепер усе це перекреслено Гренландією,

– підкреслив політтехнолог.

Він додав, що відмова від поїздки виглядала як сигнал: якщо є серйозна тема і конкретні рішення, тоді розмова можлива, але не заради протокольних фото. Зеленський фактично поставив умову, що готовий їхати лише тоді, коли є про що говорити.

Конфлікт Європа – США і яку роль у ньому бачать для України

Нинішнє загострення між Європою і США розгоряється без прямої прив'язки до України, і Києву не потрібно ставати головним учасником цієї суперечки. Україна не має ресурсів для економічного протистояння з Вашингтоном і не може тиснути на США так, як це здатні робити європейці через великі фінансові інструменти.

У нас немає американських бондів на 10 трильйонів. Якщо ми введемо тарифи на американську продукцію, то це ми ж будемо платити за Patriot, а це немає ніякого сенсу,

– зауважив Шейтельман.

В такій ситуації логічніше тримати стриману позицію: висловлювати солідарність із партнерами, але не лізти в конфлікт як ключова сторона. Натомість важливо зосередитися на своїх пріоритетах і чекати, якою буде розв'язка діалогу Європи з Трампом, бо від цього залежатимуть і подальші рішення щодо України.

