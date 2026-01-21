Про це він повідомив у інтерв'ю Bloomberg TV.

Що сказав Віткофф про позицію Росії у мирних перемовинах?

Спецпредставник Трампа переконаний, що Путін хоче укласти мирну угоду для завершення війни в Україні, навіть попри відсутність будь-яких ознак готовності Кремля до компромісу у своїх ключових вимогах. Мовиться про встановлення повного контролю над Донбасом.

"Усі хочуть досягти мирної угоди", – сказав Віткофф.

Вже завтра, 22 січня, він із зятем Трампа Джередом Кушнером відвідають Москву, аби зустрітись із російським диктатором та обговорити мирний план, який, за словами Віткоффа, готовий більш ніж на 90%.

Як Віткофф прокоментував удари Росії по українській енергетиці?

Водночас посланець відмовився засуджувати російські атаки по українських енергетичних об'єктах, які призвели до масштабних відключень світла, води та опалення в умовах мінусових температур.

Вони перебувають у стані війни, вони стріляють один в одного,

– додав він.

Як минули перемовини США та Росії у Давосі?