Об этом в интервью 24 Каналу отметил политический деятель из США Юрий Рашкин, обратив внимание на заявление Трампа, которое он сделал в Давосе, о том, что если Зеленский и Путин "не договорятся, то они глупые".

США становятся угрозой мировому порядку

Трамп, по словам политического деятеля, теряет контроль над поведением. Он считает, что у него все идет лучшим образом, что на его пути есть лишь незначительные, по его мнению, препятствия: закон, мировой порядок, Европа, Дания. Он не воспринимает все это серьезно.

Раньше всегда США были страной защиты мирового порядка, а теперь, как отметил Рашкин, наоборот – стали главной угрозой ему. Если Украина не согласится на мирное соглашение, то американский лидер сделает ее виновной, хотя он и сейчас пытается обвинить именно Киев в том, что нет конца войны.

Теперь наткнулись на проблемы с Гренландией. Трамп решил, что она ему очень нужна. Это, как отметил политический деятель, приводит к невероятному взрыву внутри США и за их пределами, потому что теперь Соединенные Штаты начинают играть по правилам Путина.

Гренландия – не Крым, это не та ситуация, которую мы видели в 2014 году. Сейчас в 2026 году президент США заявляет, что если кто-то будет против того, что он когда-то ее аннексирует, то уже сейчас введет против них тарифы... Это давление. Трамп потерял берега, он не видит ограничений ни с какой стороны,

– подчеркнул Рашкин.

Поэтому на его действия сегодня есть реакция Европы. Политический деятель обратил внимание на выступление канадского премьер-министра Марка Карни, который сказал, что надо дать отпор, но он не назвал Трампа по имени, высказался очень вежливо. Рашкин считает, что в этой ситуации мировые лидеры должны вести себя резко и демонстративно.

"Я не вижу репортажей о том, что люди встали и ушли с выступления Трампа, а это то, что должно было бы произойти. Пока этого не произойдет, мы будем смотреть как этот цирк продолжается. Все делают реверансы, делают вид, что играют в мирный процесс, а в это время Трамп душит всех остальных, говорит хорошие вещи только о Путине", – подчеркнул Рашкин.

Он привел собственный пример, когда был в горсовете города Джейнсвиль и туда приехал выступать губернатор штата Висконсин, тогда происходили большие протесты, которые Рашкин поддерживал. Именно поэтому во время его речи он просто встал и вышел.

Это то, что могут делать люди, которые занимаются политикой, это имеет влияние и значение. Но губернатор Скотт Уокер не был такой мстительный, как Трамп, поэтому всех можно понять,

– считает политический деятель.

Юрий Рашкин подытожил, что несмотря на вежливость ряда мировых лидеров, все же сегодня наблюдается разрыв между Европой и США. Поэтому он прогнозирует, что вопрос времени, когда союзником Украины, который ей будет помогать, останется только Европа. Соединенные Штаты уже сегодня отходят от этого.

Заметьте! Политолог Олег Лесной указал на то, что нынешняя речь Трампа в Швейцарии характеризовалась восхвалением самого себя и упреками в сторону Европы. А вот о Китае лидер США высказывался одобрительно, что кажется странным.

