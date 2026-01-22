Об этом на условиях анонимности сообщил европейский топ-чиновник Общественному и Sky News.
Что известно о встрече в Брюсселе?
Саммит в Брюсселе 22 января состоится на фоне заявлений США по Гренландии и угроз введения тарифов со стороны президента Дональда Трампа.
Ранее, 18 января, уже состоялась внеочередная встреча послов ЕС, созванная президентом Европейского совета Коштом. Тогда обсуждали состояние трансатлантических отношений.
У нас с США есть и другие сферы сотрудничества, которые нужно продолжать развивать, например по Украине в контексте мирного плана, который мы надеемся наработать,
– заявил топ-чиновник.
Он также отметил, что несмотря на решение Трампа 21 января не вводить новые тарифы, встреча лидеров ЕС остается актуальной. По словам чиновника, "все лидеры с этим соглашаются".
На саммит уже прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Польши Дональд Туск и Ирландии Майкл Мартин.
СМИ отмечают, что накануне встречи Мерц поблагодарил Трампа за изменение позиции по Гренландии. Также канцлер Германии добавил, что НАТО остается самым успешным этапом между ЕС и США.
Почему Трамп передумал вводить пошлины?
Ранее американский лидер анонсировал введение с 1 февраля 2026 года дополнительных 10% пошлин на импорт из восьми стран. Причиной он называл их сопротивление его намерениям контролировать Гренландию.
Однако после встречи с генсеком НАТО Рютте Трамп заявил, что не будет вводить пошлины. В то же время в Евросоюзе скептически относятся к обещаниям Трампа.