Таким образом Москва хочет усилить внутренний контроль на фоне войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как в России усиливают контроль за сетью?

По данным агентства, ограничительные меры против интернет-активности в России сопровождались введением новых законов, которые обязывают мобильных операторов отключать любого клиента по требованию ФСБ.

По словам собеседников, более широкая цель такой кампании рассчитана на изменение внутреннего контроля в контексте войны против Украины, поскольку в случае затягивания конфликта поддержка населения может уменьшиться.

Reuters напоминает, что окончание войны в Афганистане в 1989 году вызвало значительные социальные беспорядки в России, а возвращение ветеранов подпитывало волну беззакония. Хаос усилился распадом СССР в 1991 году.

Сейчас происходит то, что службы безопасности пытаются создать ситуацию, при которой – если Путин подпишет мирное соглашение или если Путин пойдет на затяжную войну – это не разрушит все это,

– пишет издание.

Отмечается, что Россия изучила опыт других стран, в частности Китая и Ирана, и поручила властям разработать способ блокировки определенных частей интернета, как мобильного, так и стационарного, контролируя онлайн-коммуникации.

Согласно обнародованной информации, после вторжения в Украину в 2022 году Россия ввела самые репрессивные законы со времен СССР, усилив цензурные полномочия и влияние ФСБ, главного преемника КГБ эпохи СССР.

Представитель Кремля Песков заявил, что все меры были приняты законно, мол, для обеспечения безопасности во время конфликта в Украине, который российский диктатор Владимир Путин называет прямой конфронтацией с Западом.

Двое российских чиновников, близких к Кремлю, отрицали репрессивность мер против интернета и мессенджеров, назвав их необходимыми для безопасности и обеспечения национального единства против Запада.

Что известно о перебоях с интернетом в России?