Таким чином Москва хоче посилити внутрішній контроль на тлі війни в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Як у Росії посилюють контроль за мережею?

За даними агентства, обмежувальні заходи проти інтернет-активності в Росії супроводжувалися запровадженням нових законів, які зобов'язують мобільних операторів відключати будь-якого клієнта на вимогу ФСБ.

За словами співрозмовників, ширша мета такої кампанії розрахована на змінення внутрішнього контролю у контексті війни проти України, оскільки у разі затягнення конфлікту підтримка населення може зменшитися.

Reuters нагадує, що закінчення війни в Афганістані в 1989 році спричинило значні соціальні заворушення в Росії, а повернення ветеранів підживлювало хвилю беззаконня. Хаос посилився розпадом СРСР в 1991 році.

Зараз відбувається те, що служби безпеки намагаються створити ситуацію, за якої – якщо Путін підпише мирну угоду або якщо Путін піде на затяжну війну – це не зруйнує все це,

– пише видання.

Зазначається, що Росія вивчила досвід інших країн, зокрема Китаю та Ірану, і доручила владі розробити спосіб блокування певних частин інтернету, як мобільного, так і стаціонарного, контролюючи онлайн-комунікації.

Згідно з оприлюдненою інформацією, після вторгнення в Україну у 2022 році Росія ввела найрепресивніші закони з часів СРСР, посиливши цензурні повноваження та вплив ФСБ, головного наступника КДБ епохи СРСР.

Речник Кремля Пєсков заявив, що всі заходи були вжиті законно, мовляв, для забезпечення безпеки під час конфлікту в Україні, який російський диктатор Володимир Путін називає прямою конфронтацією із Заходом.

Двоє російських чиновників, близьких до Кремля, заперечили репресивність заходів проти інтернету та месенджерів, назвавши їх необхідними для безпеки та забезпечення національної єдності проти Заходу.

Що відомо про перебої з інтернетом у Росії?