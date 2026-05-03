Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки по Одеській області вночі 3 травня?

Олег Кіпер зазначив, що ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. Станом на 08:26 3 травня відомо, що двоє людей загинуло, ще 5 – постраждало.

В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлових будинки, ще два пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури,

– написав посадовець.

За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації, пожежі, що виникли, наразі ліквідували рятувальники.

Наслідки російської атаки по Одеській області 3 травня / Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера

"Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини", – запевнив Кіпер.