Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Які наслідки атаки по Одеській області вночі 3 травня?
Олег Кіпер зазначив, що ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. Станом на 08:26 3 травня відомо, що двоє людей загинуло, ще 5 – постраждало.
В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлових будинки, ще два пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури,
– написав посадовець.
За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації, пожежі, що виникли, наразі ліквідували рятувальники.
Наслідки російської атаки по Одеській області 3 травня / Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера
"Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини", – запевнив Кіпер.