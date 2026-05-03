Водитель автобуса Сергей рассказал Суспильному, как пережил атаку. По его словам, было восемь утра.

Смотрите также Враг атаковал жилой квартал Днепра: повреждено общежитие, есть пострадавшие

Что рассказали очевидцы удара по Криничанской общине на Днепропетровщине?

В момент атаки автобус стоял, ведь дети пошли в туалет на автозаправочной станции. Сергей и его напарник тоже вышли из транспорта. Дрон увидели сразу.

Мы думали: пройдет над нами. Еще и напарник говорит: прячься. Я не успел... Автобус прошило насквозь. Практически все вышли, пошли в уборную на АЗС, кофе взять. Один мальчик только не успел и женщина-сопровождающая. Мы сами в шоке. Три метра я летел в воздухе... Детей сразу отвели в укрытие, и потом их повезли в безопасное место,

– сказал Сергей.



Автобус, поврежден в результате атаки / Фото ГСЧС

Дети с 6 утра ехали в лагерь в Буковель из Запорожья. В автобусе было 47 человек, в частности водители и несколько родителей. На Днепропетровщине сделали первую остановку.

Когда мы зашли на заправку, то услышали, что летит "Шахед". Я забежала и кричала: "Выбегаем!"... Произошел взрыв, повсюду осколки, стекла. Я одного ребенка успела забрать из стеклянного прохода. Нас сильно оглушило, все были в шоке,

– поделилась сопровождающая Диана Михайловская.

В автобусе был мальчик, который ранее отказался идти вместе со всеми. Как и другая сопровождающая, он получил осколочные ранения. Обоих отправила в больницу скорая.

Всех остальных детей отвезли в общину поблизости и разместили в школе. Их накормили обедом, напоили чаем, подготовили места для ночлега. Те, кого родители не заберут 3 мая в Запорожье, будут ночевать в общине на Днепропетровщине.

Дети были напуганы, молчаливы. Они первый час были очень напуганы. Потом начали бегать, играть, общаться друг с другом,

– сказал староста Преображенского старостинского округа Андрей Ковцун.

Интересно! Психолог-криминалист Юрий Ирхин заявил Суспільному: россияне специально целятся по гражданским, чтобы запугать украинцев. Такими ударами враг хочет заставить Украину сдаться, мол, если граждане будут истощены, они смогут нажать на власть и заставить ее капитулировать. Поэтому россияне ждут от украинцев покорения и для этого ведут свой террор.

Какие последствия атаки по АЗС на Днепропетровщине 3 мая?

От российского удара занялись грузовики: прицеп одного был уничтожен дотла, еще две фуры повреждены. В автобусе, который вез детей, выбило стекла. На АЗС также. В общем пострадали 6 человек, в том числе упомянутый мальчик.

Водитель сгоревшего грузовика грустно пошутил, что вез "стратегический товар" – морковь. До атаки он спал в кабине, но проснулся и услышал дрон. Вероятно, россияне целились по фуре. Машина полностью сгорела, водителя выбросило из кабины взрывом.