Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Як потрібно діяти під час евакуації?

В Укрзалізниці наголосили, що в нинішніх умовах особливо важливо неухильно дотримуватися правил посадки та висадки, адже це безпосередньо впливає на безпеку пасажирів.

Там закликали:

не створювати тисняви та паніки;

обов'язково переконатися у безпечності шляху при висадці або посадці до вагона: передусім – у відсутності зустрічних поїздів;

при евакуації всі габаритні речі залишати на місцях;

допомагати пасажирам, які потребують допомоги;

пильнувати дітей та підтримувати їх спокійним впевненим тоном;

у разі оголошеної евакуації швидко відходити на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

Водночас зазначається, що залізничники у співпраці із Силами оборони посилили моніторинг загроз і оголошують евакуацію у разі безпосередньої активності ворожих безпілотників чи інших засобів ураження поблизу маршруту поїзда.

З поїзними бригадами тривають тренінги та практичні заняття, розбір кожного випадку посилює протоколи безпеки. Це рятує життя, але потребує пильності кожного,

– додали в Укрзалізниці.

