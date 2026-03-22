Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Как нужно действовать во время эвакуации?

В Укрзализныце отметили, что в нынешних условиях особенно важно неукоснительно соблюдать правила посадки и высадки, ведь это непосредственно влияет на безопасность пассажиров.

Там призвали:

не создавать давки и паники;

обязательно убедиться в безопасности пути при высадке или посадке в вагон: прежде всего – в отсутствии встречных поездов;

при эвакуации все габаритные вещи оставлять на местах;

помогать пассажирам, которые нуждаются в помощи;

следить за детьми и поддерживать их спокойным уверенным тоном;

в случае объявленной эвакуации быстро отходить на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

В то же время отмечается, что железнодорожники в сотрудничестве с Силами обороны усилили мониторинг угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских беспилотников или других средств поражения вблизи маршрута поезда.

С поездными бригадами продолжаются тренинги и практические занятия, разбор каждого случая усиливает протоколы безопасности. Это спасает жизни, но требует бдительности каждого,

– добавили в Укрзализныце.

Что произошло на Одесской железной дороге?