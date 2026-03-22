Как нужно действовать во время эвакуации?

В Укрзализныце отметили, что в нынешних условиях особенно важно неукоснительно соблюдать правила посадки и высадки, ведь это непосредственно влияет на безопасность пассажиров.

Там призвали:

  • не создавать давки и паники;
  • обязательно убедиться в безопасности пути при высадке или посадке в вагон: прежде всего – в отсутствии встречных поездов;
  • при эвакуации все габаритные вещи оставлять на местах;
  • помогать пассажирам, которые нуждаются в помощи;
  • следить за детьми и поддерживать их спокойным уверенным тоном;
  • в случае объявленной эвакуации быстро отходить на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

В то же время отмечается, что железнодорожники в сотрудничестве с Силами обороны усилили мониторинг угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских беспилотников или других средств поражения вблизи маршрута поезда.

С поездными бригадами продолжаются тренинги и практические занятия, разбор каждого случая усиливает протоколы безопасности. Это спасает жизни, но требует бдительности каждого,
– добавили в Укрзализныце.

Что произошло на Одесской железной дороге?

  • В ночь на воскресенье, 22 марта, российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины. На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров из-за угрозы атаки дронов произошла смертельная трагедия.

  • Во время вынужденной остановки поезда людей выводили в безопасное место: в этот момент проводницу смертельно травмировал встречный поезд, который также направлялся к эвакуационной остановке. В результате происшествия еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

  • Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента, на месте трагедии работают профильные специалисты. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, также семье погибшей работницы железной дороги обещают поддержку.