Про це розповів генерал, командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук в інтерв'ю BBC. Вимога Росії про віддачу Донеччини, зокрема, звучала й під час нещодавніх мирних переговорів.

Чи можуть росіяни забрати частину Донеччини?

Євген Ласійчук вважає, що для російської армії важко й майже нереально буде захопити Донецьку область повністю. Їхні ресурси обмежені, особового складу теж не так багато. Хоча ворог і має засоби ураження й певні технології, однак цього не вистачить для повного захвату території.

Як показала нам практика цієї війни, основа їхнього успіху – це особовий склад, який вони все запускають і запускають, використовуючи актуальний на сьогодні спосіб "інфільтрації" або накопичення деяких груп з просуванням в глибину нашої території. Але для цього потрібна велика кількість особового складу. Я чомусь думаю, що такої кількості у них немає,

– зазначив генерал.

Під час застосування ворожих резервів, окупанти хотіли дуже швидко і рішуче прорвати оборону ЗСУ на бронетехніці. Однак за словами військового, така ціль знищується ще на підступах до населених пунктів. Відтак, від цієї тактики росіяни відмовилися, бо вона неефективно себе показує. Тож ворог почав застосовувати мотоцикли, баггі та легкові машини, щоб рухатися вглиб. Їх це не врятувало, ЗСУ все рівно знищують ворога. Тактика застосування малих груп стала для ворога основною, ворог вивчає позиції та намагається знищувати наші логістичні шляхи. Потім ворог б'є по цих територіях тактичною авіацією та КАБами.

"У нас навіть нещодавно було, що по одній позиції міномета, в одну точку, в одне перехрестя лісосмуг було шість ударів КАБів. Противникові заважав саме цей міномет, який ефективно себе показав, і він на один міномет застосував "повний пакет" авіабомб. Після вогневого ураження позицію вже штурмує піхота", – сказав Ласійчук.

Тобто ворог робить спроби захопити територію піхтою та закріпитися, але йому це майже ніколи не вдається. Найбільшою небезпекою для захисників залишається тактична авіація противника, яка може завдати достатнього вогневого ураження.

Крім того, Ласійчук зауважив, що кількість російських військових збільшується в Покровську і в Мирнограді. Там ворог має наступальний потенціал коштом резерву.

Що відомо про ситуацію на Донеччині?