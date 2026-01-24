Об этом рассказал генерал, командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук в интервью BBC. Требование России об отдаче Донетчины, в частности, звучало и во время недавних мирных переговоров.

Могут ли россияне забрать часть Донецкой области?

Евгений Ласийчук считает, что для российской армии трудно и почти нереально будет захватить Донецкую область полностью. Их ресурсы ограничены, личного состава тоже не так много. Хотя враг и имеет средства поражения и определенные технологии, однако этого не хватит для полного захвата территории.

Как показала нам практика этой войны, основа их успеха – это личный состав, который они все запускают и запускают, используя актуальный на сегодня способ "инфильтрации" или накопления некоторых групп с продвижением в глубину нашей территории. Но для этого нужно большое количество личного состава. Я почему-то думаю, что такого количества у них нет,

– отметил генерал.

Во время применения вражеских резервов, оккупанты хотели очень быстро и решительно прорвать оборону ВСУ на бронетехнике. Однако по словам военного, такая цель уничтожается еще на подступах к населенным пунктам. Поэтому, от этой тактики россияне отказались, потому что она неэффективно себя показывает. Поэтому враг начал применять мотоциклы, багги и легковые машины, чтобы двигаться вглубь. Их это не спасло, ВСУ все равно уничтожают врага. Тактика применения малых групп стала для врага основной, враг изучает позиции и пытается уничтожать наши логистические пути. Затем враг бьет по этим территориям тактической авиацией и КАБами.

"У нас даже недавно было, что по одной позиции миномета, в одну точку, в один перекресток лесополос было шесть ударов КАБов. Противнику мешал именно этот миномет, который эффективно себя показал, и он на один миномет применил "полный пакет" авиабомб. После огневого поражения позицию уже штурмует пехота", – сказал Ласийчук.

То есть враг делает попытки захватить территорию пехотой и закрепиться, но ему это почти никогда не удается. Наибольшей опасностью для защитников остается тактическая авиация противника, которая может нанести достаточное огневое поражение.

Кроме того, Ласийчук заметил, что количество российских военных увеличивается в Покровске и в Мирнограде. Там враг имеет наступательный потенциал за счет резерва.

Что известно о ситуации в Донецкой области?