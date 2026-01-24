Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, ворог просунувся на 2 напрямках.

Де окупанти мали успіх на фронті?

Російські війська нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку. Геолоковані відеокадри, опубліковані 22 січня, свідчать, що загарбники пройшли вперед на північ від Свято-Покровського (на схід від Слов'янська).

Окупанти мали успіх у районі Слов'янська / Фото ISW

Також окупанти нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Відеокадри показують, що ворожі війська мали успіх на південний схід від Новопавлівки.

Ворог просунувся на Новопавлівському напрямку / Фото ISW

На інших напрямках противник теж намагався наступати, але просунутися вперед йому не вдалося.

Тим часом українські військові розкрили тактику ворог на різних ділянках фронт.

На Вовчанському напрямку російські загарбники під час прихованих рейдів користуються заздалегідь запрограмованими координатами у телефонах для орієнтування. Після втрат командування формує з тих, хто вижив, нові бойові групи, оскільки старі підрозділи розпадаються.

За словами російського воєнного блогера, масове застосування українських дронів не дозволяє підрозділам 83-го мотострілецького полку Росії, які діють поблизу Вовчанська, евакуйовувати тіла загиблих військовослужбовців.

На Куп'янському напрямку російські сили повернулися до застосування малих піхотних груп після попередніх невдач у механізованих і моторизованих атаках.

На Костянтинівському напрямку окупанти намагаються урізноманітнити наступальну тактику, застосовуючи поєднання важкої та легкої техніки, а також коней для атак на українські позиції.

На Олександрівському напрямку українські сили щодоби ліквідовують приблизно 50 військовослужбовців 36-ї мотострілецької бригади Росії.

Яка ситуація на фронті?