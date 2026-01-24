29 грудня 2025 року неподалік Костянтинівки Владислав Симкович загинув унаслідок влучання ударного ворожого БпЛА в бойову машину. Трагічну звістку повідомили у Нацполіції.

Що відомо про загиблого Владислава Симковича?

Владислав народився 3 листопада 1979 року в селі Мокра Перечинського району Закарпатської області.

Упродовж 2001 – 2008 років він служив в органах Міністерства внутрішніх справ України на території Закарпатської області.

Після завершення служби працював у цивільній сфері на місцевих підприємствах.

У травні 2023 року, під час формування Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Владислав приєднався до штурмового полку "Цунамі".

У його складі чоловік пройшов бойовий шлях від участі у звільненні Кліщіївки до виконання бойових завдань на Костянтинівському напрямку.

На Донеччині за Україну віддав життя Владислав Симкович / Фото поліція

Побратими згадують Владислава як сміливого й відповідального воїна, справжнього професіонала своєї справи. Він завжди підтримував товаришів і був прикладом відданої служби та любові до України.

