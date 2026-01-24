29 грудня 2025 року неподалік Костянтинівки Владислав Симкович загинув унаслідок влучання ударного ворожого БпЛА в бойову машину. Трагічну звістку повідомили у Нацполіції.
Що відомо про загиблого Владислава Симковича?
Владислав народився 3 листопада 1979 року в селі Мокра Перечинського району Закарпатської області.
Упродовж 2001 – 2008 років він служив в органах Міністерства внутрішніх справ України на території Закарпатської області.
Після завершення служби працював у цивільній сфері на місцевих підприємствах.
У травні 2023 року, під час формування Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Владислав приєднався до штурмового полку "Цунамі".
У його складі чоловік пройшов бойовий шлях від участі у звільненні Кліщіївки до виконання бойових завдань на Костянтинівському напрямку.
На Донеччині за Україну віддав життя Владислав Симкович / Фото поліція
Побратими згадують Владислава як сміливого й відповідального воїна, справжнього професіонала своєї справи. Він завжди підтримував товаришів і був прикладом відданої служби та любові до України.
Що відомо про інші втрати України у війні проти загарбників?
- Микола Кобута з Івано-Франківщини 1997 року народження поліг на фронті. Він був навідником аеромобільного батальйону і загинув на Донеччині 6 листопада 2024 року.
- Гольовський Валерій, старший держінспектор митного поста "Дністер", загинув під час бойового завдання на Донеччині у вересні 2024 року. Він залишив після себе родину та трьох дітей.
- У Чорнобаївській громаді Черкаської області 19 січня оголосили днем жалоби через загибель воїна Андрія Осьмачка. Андрій Осьмачко служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді з 2016 року і загинув у боях на Донеччині після отримання важких поранень.