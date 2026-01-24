29 декабря 2025 года неподалеку Константиновки Владислав Симкович погиб в результате попадания ударного вражеского БпЛА в боевую машину. Трагическое известие сообщили в Нацполиции.
Смотрите также Попрощался с женой словами любви: на фронте погиб 28-летний оператор БпЛА Виктор Кушнир
Что известно о погибшем Владиславе Симковиче?
Владислав родился 3 ноября 1979 года в селе Мокрая Перечинского района Закарпатской области.
В течение 2001 – 2008 годов он служил в органах Министерства внутренних дел Украины на территории Закарпатской области.
После завершения службы работал в гражданской сфере на местных предприятиях.
В мае 2023 года, во время формирования Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Владислав присоединился к штурмовому полку "Цунами".
В его составе мужчина прошел боевой путь от участия в освобождении Клещеевки до выполнения боевых задач на Константиновском направлении.
В Донецкой области за Украину отдал жизнь Владислав Симкович / Фото полиция
Побратимы вспоминают Владислава как смелого и ответственного воина, настоящего профессионала своего дела. Он всегда поддерживал товарищей и был примером преданной службы и любви к Украине.
Что известно о других потерях Украины в войне против захватчиков?
- Николай Кобута с Ивано-Франковщины 1997 года рождения погиб на фронте. Он был наводчиком аэромобильного батальона и погиб в Донецкой области 6 ноября 2024 года.
- Голевский Валерий, старший госинспектор таможенного поста "Днестр", погиб во время боевого задания в Донецкой области в сентябре 2024 года. Он оставил после себя семью и троих детей.
- В Чернобаевской общине Черкасской области 19 января объявили днем траура из-за гибели воина Андрея Осьмачка. Андрей Осьмачко служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде с 2016 года и погиб в боях в Донецкой области после получения тяжелых ранений.