29 декабря 2025 года неподалеку Константиновки Владислав Симкович погиб в результате попадания ударного вражеского БпЛА в боевую машину. Трагическое известие сообщили в Нацполиции.

Что известно о погибшем Владиславе Симковиче?

Владислав родился 3 ноября 1979 года в селе Мокрая Перечинского района Закарпатской области.

В течение 2001 – 2008 годов он служил в органах Министерства внутренних дел Украины на территории Закарпатской области.

После завершения службы работал в гражданской сфере на местных предприятиях.

В мае 2023 года, во время формирования Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Владислав присоединился к штурмовому полку "Цунами".

В его составе мужчина прошел боевой путь от участия в освобождении Клещеевки до выполнения боевых задач на Константиновском направлении.

В Донецкой области за Украину отдал жизнь Владислав Симкович / Фото полиция

Побратимы вспоминают Владислава как смелого и ответственного воина, настоящего профессионала своего дела. Он всегда поддерживал товарищей и был примером преданной службы и любви к Украине.

