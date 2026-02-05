Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Яка зараз позиція США щодо війни?

За словами Венса, Дональд Трамп чітко заявив, що Володимир Путін не мав права нападати на Україну.

Водночас зараз зовнішня політика президента Сполучених Штатів базується на принципі "Америка – понад усе" та прагматизмі.

Трамп чітко заявив, що Путін не мав права вторгатися в Україну, ми спробуємо це припинити, але можуть бути й сфери співпраці,

– пояснив Джей Ді Венс.

Віцепрезидент додав, що позиція Трампа – не поділ світу на "друзів" і "ворогів", а робота з союзами та інтересами. За словами Венса, можна не погоджуватися з країною в більшості питань, але шукати спільне в окремих.

Ключова відмінність підходу Трампа - готовність говорити з будь-ким, яка є інструментом завершення конфліктів,

– підсумував він.

США взяли участь у переговорах