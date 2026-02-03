Той, тиск, який зараз адміністрація Трампа чинить на Путіна, недостатній. Нова атака на Україну – яскравий тому доказ. Про це у пості в соцмережі "Х" написав сенатор-республіканець Грем.
До яких дій щодо Росії Грем закликає Трампа?
На думку Ліндсі Грема, США та Європа мають посилити "атаки" на покупців російської нафти. Ця політика вже принесла свої результати. Дональду Трампа вдалося значно підірвати російську економіку. Наприклад, завдяки тарифам від США Індія купує значно менше нафти Кремля. Якщо це саме робитимуть інші великі покупці, то війна закінчиться.
Окрім того, на тлі нічної масштабної атаки Грем закликав Трампа надати Україні "Томагавки". На думку сенатора, це може кардинально змінити військову ситуацію.
Республіканець вважає, що у найближчі дні США мають посилити тиск на Путіна. Він підкреслив: якщо переговори заохочуватимуть агресію, це призведе до катастроф у світі. Якщо ж перемовини допоможуть створити вільну, сильну і незалежну Україну, навіть з певними поступками, світ стане значно безпечнішим.
Що відомо про відмову Трампа надавати Україні "Томагавки"?
- Володимир Зеленський давно просив Дональда Трампа посилити Україну "Томагавками".
- На початку осені президент США говорив, що подумає над такою можливістю. Якраз у цей період він публічно критикував Путіна за небажання миру.
- 17 жовтня Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Однією із тем розмов з американським лідером мали стати "Томагавки". Однак президент США відповів відмовою.
- На позицію політика вплинув дзвінок Путіна, який відбувся напередоні. Російський диктатор переконав американця не передавати далекобійні ракети Києву.
- Останнім часом серед американських законодавців дедалі частіше лунають голоси, які закликають Трампа таки дати Україні "Томагавки".
- У Пентагоні вже тривають закриті обговорення. Прихильники ідеї вважають, що навіть невелика кількість "Томагавків" дозволила б Україні вражати стратегічні цілі в глибині Росії й змусила б Кремль змінити свою поведінку.