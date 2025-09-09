Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины № 1062 от 1 сентября 2025 года. Детали также объяснил народный депутат Александр Федиенко.
Смотрите также У Зеленского объяснили, когда всем мужчинам позволят выезжать за границу
Кто теперь будет печатать повестки?
Законодательство централизовало печать повесток. Теперь это будут делать Минобороны, областные ТЦК (а также Киевский городской ТЦК) и государственные предприятия, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства в полиграфической отрасли.
Повестки будут печататься на основании соответствующих договоров.
Запускается механизм обмена информацией между различными реестрами, которые могут влиять на соответствующую процедуру. То есть все данные берут из реестров ВС, а не с бумажных носителей,
– также добавил Федиенко.
К слову, говорится также о новом порядке выдачи повесток, который упрощает процесс мобилизации и устраняет юридические пробелы. По словам нардепа, отныне Укрпочта или другой почтовый оператор будет доставлять повестки заказными письмами, что юридически приравнивается к личному вручению. Это устраняет "лазейку", когда адвокаты могли оспаривать вручение по почте.
Мобилизация в Украине: главные новости
- В мобильном приложении Резерв+ расширили функционал – теперь в приложении можно оплатить штрафы за 9 видов нарушений правил воинского учета, в частности за неявку по повестке или отказ от прохождения ВВК.
- Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №13335, позволяющий временно бронировать военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске.
- Госпогранслужба Украины не ведет отдельной статистики по количеству мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые выехали за границу с 28 августа.