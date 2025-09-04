Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, когда могут снять эти ограничения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью "Новости.LIVE".
Когда всем мужчинам могут разрешить выезжать за границу?
Подоляк отметил, что ограничения на выезд будут действовать до завершения военного положения. После этого, вероятно, наступит короткий переходный период, а дальше границы снова откроют. По его словам, практически это будет означать полную свободу выезда, хотя государство учитывает возможные риски и очереди.
Советник главы Офиса Президента также отметил, что после войны в Украине появятся рабочие места и программы восстановления, поэтому оставаться дома будет не менее перспективно, чем жить за границей.
Ограничения по выезду за границу: коротко о главном
- Недавно мужчинам в возрасте 18 – 22 лет разрешили выезжать за границу, если они не занимают определенные государственные должности. Для выезда им нужен загранпаспорт и военно-учетный документ. По словам заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы, такие изменения устранят потребность родителям вывозить своих 16-летних детей за границу, где те будут учиться в профессионально-технических училищах.
- Стоит заметить, что российская пропаганда уже начала распространять фейки о массовом выезде украинцев этого возраста. Однако в ГПСУ опровергают такую информацию и отмечают, что сейчас больше украинцев возвращаются, чем выезжают.
- Ограничения по выезда за границу действуют и для женщин. Военнослужащим, госслужащим, полицейским и тем, кто причастен к государственной тайне, нельзя покидать территорию Украины.