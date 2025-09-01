Кому из женщин запрещено покидать Украину, рассказывает 24 Канал.

Кто из женщин не может выезжать за границу?

Свободно выезжать за границу может большинство женщин, в том числе медицинские работницы, которые находятся на воинском учете.

В первую очередь страну не могут покидать военнослужащие. По закону о мобилизации в Украине, эти женщины имеют те же самые ограничения, как и мужчины.

Выезд также запрещен нескольким другим категориям, в частности:

госслужащим,

полицейским,

всем причастным к государственной тайне.

Кроме того, покидать страну нельзя женщинам, выезд которым запретил суд. Например, если в случае задолженности или пребывания под уголовным расследованием.

