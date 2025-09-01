Кому из женщин запрещено покидать Украину, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также 12 категорий украинцев, которых не мобилизуют в сентябре 2025 года
Кто из женщин не может выезжать за границу?
Свободно выезжать за границу может большинство женщин, в том числе медицинские работницы, которые находятся на воинском учете.
В первую очередь страну не могут покидать военнослужащие. По закону о мобилизации в Украине, эти женщины имеют те же самые ограничения, как и мужчины.
Выезд также запрещен нескольким другим категориям, в частности:
госслужащим,
полицейским,
всем причастным к государственной тайне.
Кроме того, покидать страну нельзя женщинам, выезд которым запретил суд. Например, если в случае задолженности или пребывания под уголовным расследованием.
Кто из мужчин может выезжать за границу?
- В Украине призывной возраст определен в пределах 25 – 60 лет, поэтому большинство мужчин покидать страну могут. Однако, закон позволяет это делать нескольким категориям.
- Выезжать за границу могут мужчины, имеющие инвалидность I, II и III группы; родители, имеющие трех и более детей; мужчины, которые воспитывают ребенка самостоятельно или являются опекуном тяжелобольного несовершеннолетнего; военнообязанные, чьи близкие родственники погибли на войне; те, кому предоставлена отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью; по решению суда – опекуны недееспособных лиц.
- Военнослужащие тоже могут покидать страну для лечения, прохождения обучения или отдыха.
- Кроме того, с 27 августа официально разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.