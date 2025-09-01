Кому из женщин запрещено покидать Украину, рассказывает 24 Канал.

Кто из женщин не может выезжать за границу?

Свободно выезжать за границу может большинство женщин, в том числе медицинские работницы, которые находятся на воинском учете.

В первую очередь страну не могут покидать военнослужащие. По закону о мобилизации в Украине, эти женщины имеют те же самые ограничения, как и мужчины.

Выезд также запрещен нескольким другим категориям, в частности:

  • госслужащим,

  • полицейским,

  • всем причастным к государственной тайне.

Кроме того, покидать страну нельзя женщинам, выезд которым запретил суд. Например, если в случае задолженности или пребывания под уголовным расследованием.

Кто из мужчин может выезжать за границу?

  • В Украине призывной возраст определен в пределах 25 – 60 лет, поэтому большинство мужчин покидать страну могут. Однако, закон позволяет это делать нескольким категориям.
  • Выезжать за границу могут мужчины, имеющие инвалидность I, II и III группы; родители, имеющие трех и более детей; мужчины, которые воспитывают ребенка самостоятельно или являются опекуном тяжелобольного несовершеннолетнего; военнообязанные, чьи близкие родственники погибли на войне; те, кому предоставлена отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью; по решению суда – опекуны недееспособных лиц.
  • Военнослужащие тоже могут покидать страну для лечения, прохождения обучения или отдыха.
  • Кроме того, с 27 августа официально разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.