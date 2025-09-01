Кому з жінок заборонено покидати Україну, розповідає 24 Канал.

Дивіться також 12 категорій українців, яких не мобілізують у вересні 2025 року

Хто із жінок не може виїжджати за кордон?

Вільно виїздити за кордон може більшість жінок, у тому числі медичні працівниці, які перебувають на військовому обліку.

У першу чергу країну не можуть покидати військовослужбовці. За законом про мобілізацію в Україні, ці жінки мають ті ж самі обмеження, як і чоловіки.

Виїзд також заборонений декільком іншим категоріям, зокрема:

держслужбовцям,

поліцейським,

всім причетним до державної таємниці.

Окрім того, покидати країну не можна жінкам, виїзд яким заборонив суд. Наприклад, якщо у випадку заборгування чи перебування під кримінальним розслідуванням.

Хто із чоловіків може виїжджати за кордон?