Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, коли можуть зняти ці обмеження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю "Новини.LIVE".
Дивіться також Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад: постанову оприлюднили
Коли усім чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон?
Подоляк зазначив, що обмеження на виїзд діятимуть до завершення воєнного стану. Після цього, ймовірно, настане короткий перехідний період, а далі кордони знову відкриють. За його словами, практично це означатиме повну свободу виїзду, хоча держава враховує можливі ризики та черги.
Радник голови Офісу Президента також зауважив, що після війни в Україні з’являться робочі місця й програми відновлення, тож залишатися вдома буде не менш перспективно, ніж жити за кордоном.
Обмеження щодо виїзду за кордон: коротко про головне
- Нещодавно чоловікам віком 18 – 22 років дозволили виїжджати за кордон, якщо вони не обіймають певні державні посади. Для виїзду їм потрібен закордонний паспорт і військово-обліковий документ. За словами заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси, такі зміни усунуть потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей за кордон, де ті будуть навчатися у професійно-технічних училищах.
- Варто зауважити, що російська пропаганда вже почала поширювати фейки про масовий виїзд українців цього віку. Проте в ДПСУ спростовують таку інформацію та зазначають, що наразі більше українців повертаються, ніж виїжджають.
- Обмеження щодо виїзду за кордон діють і для жінок. Військовослужбовицям, держслужбовицям, поліцейським і тим, хто причетний до державної таємниці, не можна покидати територію України.