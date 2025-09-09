Народный депутат Александр Федиенко рассказал об основных нововведениях, которые облегчат процесс мобилизации, передает 24 Канал.

К теме Мобилизация женщин: юрист объяснила, как происходит призыв и можно ли уволиться со службы

Что известно о новом официальном способе получения повесток?

Изменения направлены на повышение эффективности работы ТЦК через централизацию, цифровизацию и четкое регулирование механизмов вручения повесток.

Отныне повестки будут печатать не только местные ТЦК, но и Министерство обороны, областные ТЦК и государственные полиграфические предприятия, что разгрузит ТЦК и ускорит подготовку документов.

Повестки будут формировать на основе данных из реестров военнообязанных, которые обмениваются информацией с другими государственными базами, устраняя потребность в бумажных носителях.

Обратите внимание! По словам Федиенко, сейчас Укрпочта или другой почтовый оператор будет доставлять повестки заказными письмами, то есть отправка по почте теперь юридически приравнивается к личному вручению.

Ранее адвокаты могли оспаривать вручение по почте, но новый порядок устраняет эту лазейку.

Повестка, отправлена по почте, имеет такую же силу, как врученная в руки,

– подчеркнул Федиенко.

Минобороны или полиграфические предприятия готовят повестки по данным реестров и передают их Укрпочте для рассылки, что обеспечивает скорость и прозрачность.

Федиенко также отметил, что финансирование почтовых рассылок для ТЦК вызывает вопросы, но автоматизация уменьшит расходы. Новый порядок, по словам депутата, делает мобилизацию более эффективной, устраняет возможности для уклонения и укрепляет оборону Украины.

Правила мобилизации в Украине: последние изменения