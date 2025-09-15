Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар юристів компанії "Приходько та партнери" для "РБК-Україна" та Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Для кого потрібна БЗВП?

З 1 вересня 2025 року вводиться базова загальновійськова підготовка для чоловіків віком 18 – 25 років строком на 90 днів у вищих навчальних закладах або військових центрах із подальшим автоматичним обліком у ТЦК та СП.

До слова, після завершення курсу юнаки отримають військово-облікову спеціальність і стануть військовозобов'язаними.

Зверніть увагу! За законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", їх не будуть призивати до війська. До 25 років такі чоловіки зможуть мобілізуватися лише за власним бажанням, уклавши контракт із ЗСУ.

