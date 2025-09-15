Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар юристів компанії "Приходько та партнери" для "РБК-Україна" та Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Для кого потрібна БЗВП?
З 1 вересня 2025 року вводиться базова загальновійськова підготовка для чоловіків віком 18 – 25 років строком на 90 днів у вищих навчальних закладах або військових центрах із подальшим автоматичним обліком у ТЦК та СП.
До слова, після завершення курсу юнаки отримають військово-облікову спеціальність і стануть військовозобов'язаними.
Зверніть увагу! За законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", їх не будуть призивати до війська. До 25 років такі чоловіки зможуть мобілізуватися лише за власним бажанням, уклавши контракт із ЗСУ.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Нещодавно в 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка відбувся сьомий набір контрактників за програмою "18 – 24". Його особливістю стало те, що вперше до набору долучилися дівчата.
- Український уряд упорядкував роботу військово-лікарських комісій, запровадивши єдиний стандарт огляду. Він поширюватиметься й на СБУ, СЗР, ДПСУ, НГУ та УДО.
- Тепер представники ТЦК та СП зобов'язані використовувати боді-камери, записи з яких зберігатимуться на сервері протягом 30 днів, але цей термін може бути подовжено за певних умов.