Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юристов компании "Приходько и партнеры" для "РБК-Украина" и Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Для кого нужна БЗВП?
С 1 сентября 2025 года вводится базовая общевойсковая подготовка для мужчин в возрасте 18 – 25 лет сроком на 90 дней в высших учебных заведениях или военных центрах с последующим автоматическим учетом в ТЦК и СП.
К слову, после завершения курса юноши получат военно-учетную специальность и станут военнообязанными.
Обратите внимание! По закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", их не будут призывать в армию. До 25 лет такие мужчины смогут мобилизоваться только по собственному желанию, заключив контракт с ВСУ.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Недавно в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко состоялся седьмой набор контрактников по программе "18 – 24". Его особенностью стало то, что впервые к набору присоединились девушки.
- Украинское правительство упорядочило работу военно-врачебных комиссий, введя единый стандарт осмотра. Он будет распространяться и на СБУ, СВР, ГПСУ, НГУ и УГО.
- Теперь представители ТЦК и СП обязаны использовать боди-камеры, записи с которых будут храниться на сервере в течение 30 дней, но этот срок может быть продлен при определенных условиях.