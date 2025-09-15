Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юристов компании "Приходько и партнеры" для "РБК-Украина" и Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Для кого нужна БЗВП?

С 1 сентября 2025 года вводится базовая общевойсковая подготовка для мужчин в возрасте 18 – 25 лет сроком на 90 дней в высших учебных заведениях или военных центрах с последующим автоматическим учетом в ТЦК и СП.

К слову, после завершения курса юноши получат военно-учетную специальность и станут военнообязанными.

Обратите внимание! По закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", их не будут призывать в армию. До 25 лет такие мужчины смогут мобилизоваться только по собственному желанию, заключив контракт с ВСУ.

Мобилизация в Украине: последние новости