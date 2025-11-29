З 1 грудня в Україні змін у правилах мобілізації не передбачено, передає 24 Канал.

Кого можуть мобілізувати у грудні?

Мобілізації у грудні підлягають певні категорії осіб:

чоловіки 25 – 60 років без досвіду служби, які придатні за станом здоров'я і не мають відстрочки;

чоловіки 18 – 60 років із досвідом. Йдеться про тих, хто проходив строкову службу, має статус військовозобов'язаного або перебуває в офіцерському резерві. При цьому вони повинні бути придатними до служби за станом здоров'я і не мати броні та відстрочки;

ті, хто раніше був знятий з обліку за станом здоров'я, але потім визнаний придатним повторно;

особи зі статусом "обмежено придатний", якщо ВЛК визнає їх придатними до несення військової служби.

Зауважимо, що в Україні мобілізують з 18 років лише тих, хто вже є військовозобов'язаним. Якщо в документах хлопець значиться як призовник, його можуть призвати тільки з 25 років. Втім, у 18 – 24 роки можна добровільно підписати контракт із Міноборони. За контрактом можуть служити й старші вікові групи – якщо вони придатні за здоров'ям і пройшли відбір.

Також є річний контракт 60+, але за ним до війська беруть далеко не всіх, бо вимоги високі.

Крім того, у листопаді Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє підприємствам бронювати працівників із проблемами військового обліку. Тепер такі люди мають 45 днів, щоб виправити порушення і не потрапити під мобілізацію.

