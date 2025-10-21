Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу Президента України Павла Палісу.
До теми Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні
Як розширили "Контракт 18 – 24"?
Павло Паліса наголосив, що спочатку після заснування ініціативи "Контракт 18 – 24" молоді українці могли обрати лише кілька бригад. Згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.
Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці (від 18 до 24 років – 24 Канал), може обрати будь-яку бригаду,
– зазначив заступник керівника ОП.
Полковник також підкреслив, що всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь.
Зверніть увагу! Детальніше про умови служби за програмою "Контракт 18 – 24" та яка саме фінансова підтримка та пільги передбачені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Відколи в Україні з'явився "Контракт 18 – 24"?
У лютому 2025 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерством оборони спеціального контракту для громадян віком від 18 до 24 років, які не підлягають мобілізації. Уже 11 лютого Міноборони офіційно запустило програму "Контракт 18 – 24" – формат добровільної служби для українців, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
Учасники програми отримують 1 мільйон гривень винагороди: 200 тисяч виплачують одразу, решту – протягом служби. Контракт також передбачає соціальні гарантії – можливість отримати "нульову" іпотеку, навчання за кошт держави та безкоштовне медичне забезпечення.
Також у липні уряд розширив програму "Контракт 18 – 24" для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Термін служби там складає 2 роки.
До речі, рекрутер 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Віталій Лисенко розповідав у етері 24 Каналу, що програма "Контракт 18 – 24" сприяє підсиленню українських підрозділів на фронті та покращує мотивацію армії. За словами військового, на фронті вже є результати від цієї ініціативи.