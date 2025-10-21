Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палису.

Как расширили "Контракт 18 – 24"?

Павел Палиса отметил, что сначала после основания инициативы "Контракт 18 – 24" молодые украинцы могли выбрать лишь несколько бригад. Впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины.

Теперь каждый, кто хочет стать на защиту Украины в таком возрасте (от 18 до 24 лет – 24 Канал), может выбрать любую бригаду,

– отметил заместитель руководителя ОП.

Полковник также подчеркнул, что все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь.

С каких пор в Украине появился "Контракт 18 – 24"?