Про це пише 24 Канал. Юристи пояснили ZN.UA, з якими захворюваннями людину можуть визначити тимчасово непридатною до служби.

Хто може отримати статус "тимчасово непридатний"?

Фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" розповіли журналістам, з якими захворюваннями людину можуть визначити тимчасово непридатною до військової служби.

За словами юристів, до таких хвороб та станів належать:

гострі інфекційні хвороби: Включаючи грип, COVID, ГРВІ, пневмонію, бронхіт та гострі кишкові інфекції (термін ВЛК: 1 – 2 місяці до одужання);

стан після хірургічних операцій: Наприклад, після апендектомії, операцій на суглобах, видалення гриж або лапароскопічних операцій (термін ВЛК: 2 – 6 місяців);

загострення хронічних захворювань: гастрит, панкреатит, холецистит, пієлонефрит або хронічний бронхіт у стадії рецидиву (термін ВЛК: 1 – 3 місяці);

травми та їх наслідки: Свіжі переломи без зміщення, розтягнення зв'язок, струс головного мозку, а також незагоєні післяопераційні шви (термін ВЛК: 1 – 3 місяці, інколи до 6);

стани після важких інфекцій (зокрема COVID-19): Порушення дихання після пневмонії, тахікардія, астенічний синдром (термін ВЛК: 1 – 3 місяці);

порушення опорно-рухового апарату (тимчасові): Протрузії дисків без стійкого неврологічного дефіциту, гострий радикуліт, запальні процеси у суглобах (термін ВЛК: 1 – 2 місяці);

тимчасові психічні та стресові стани: Гостра реакція на стрес, тривожний розлад у гострій фазі або реактивна депресія легкого ступеня (термін ВЛК: 1 – 3 місяці);

ендокринні стани, що потребують стабілізації: Нестабільний цукровий діабет або порушення функції щитоподібної залози у фазі корекції (термін ВЛК: 1 – 3 місяці);

кардіологічні стани: Нові порушення ритму, підозра на гіпертонічну хворобу, серцеві болі невідомого походження (термін ВЛК: 1 – 2 місяці);

алергічні стани та хвороби шкіри: у стадії загострення (термін ВЛК: 1 – 3 місяці).

Останні новини про мобілізацію в Україні: що відомо?