Чи дійсно можуть мобілізувати людину з інвалідністю у грудні?
Хоча закон захищає людей з інвалідністю від призову, важливо мати офіційно оформлену відстрочку, пише 24 Канал із посиланням на статтю 23 Закону України №3543.
Тобто, особи з будь-якою групою інвалідності не можуть бути мобілізовані, навіть у воєнний час. Водночас якщо людина не оформила відстрочку або її стан дозволяє служити, вона може опинитися під призовом.
Важливо! Добровільно особа з інвалідністю завжди має право укласти контракт та мобілізуватись до ЗСУ.
Як правильно оформити відстрочку людині з інвалідністю?
У "Дії" наголосили: оформлення відстрочки тепер проходить через ЦНАП: співробітники передають усі документи до ТЦК, а подальші рішення приймаються без особистої участі громадянина.
Зверніть увагу! Після підтвердження статусу інформація з’являється у додатку "Резерв+".
Тривалість відстрочки залежить від тяжкості захворювання: деякі громадяни залишаються непризовними на все життя, інші проходять повторні огляди. Якщо стан здоров’я покращується, право на відстрочку може бути скасоване.
Що ще варто знати про мобілізацію в Україні?
Чоловіки старші 50 років підлягають мобілізації, проте здебільшого вони служать у тилових або допоміжних підрозділах, якщо стан здоров’я дозволяє або якщо вони володіють необхідною професійною кваліфікацією.
Водночас від призову звільняються чоловіки, визнані непридатними за станом здоров’я, особи з інвалідністю, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей або ті, хто доглядає за близькими з інвалідністю.