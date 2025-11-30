Чи дійсно можуть мобілізувати людину з інвалідністю у грудні?

Хоча закон захищає людей з інвалідністю від призову, важливо мати офіційно оформлену відстрочку, пише 24 Канал із посиланням на статтю 23 Закону України №3543.

Тобто, особи з будь-якою групою інвалідності не можуть бути мобілізовані, навіть у воєнний час. Водночас якщо людина не оформила відстрочку або її стан дозволяє служити, вона може опинитися під призовом.

Важливо! Добровільно особа з інвалідністю завжди має право укласти контракт та мобілізуватись до ЗСУ.

Як правильно оформити відстрочку людині з інвалідністю?

У "Дії" наголосили: оформлення відстрочки тепер проходить через ЦНАП: співробітники передають усі документи до ТЦК, а подальші рішення приймаються без особистої участі громадянина.

Зверніть увагу! Після підтвердження статусу інформація з’являється у додатку "Резерв+".

Тривалість відстрочки залежить від тяжкості захворювання: деякі громадяни залишаються непризовними на все життя, інші проходять повторні огляди. Якщо стан здоров’я покращується, право на відстрочку може бути скасоване.

