Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю начальника РТЦК та СП Києва Ларису Козак.

Як відбувається призов на службу після 50?

Мобілізація для осіб, старших за 50 років, відбувається на тих самих умовах, що й для інших категорій. У разі отримання повістки вони мають прийти до ТЦК та пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Важливо! Якщо чоловік має необхідну військову спеціальність і визнається придатним за станом здоров'я, його можуть призвати до служби навіть у 58 – 59 років.

Втім, варто зауважити, що таких військовозобов'язаних зазвичай не відправляють на передову чи до штурмових підрозділів. Мобілізація чоловіків 55+ здебільшого спрямована на укомплектування підрозділів забезпечення, тож після досягнення цього віку їх частіше залучають до служби в тилу.

Лариса Козак також підтвердила, що цю категорію військовозобов'язаних скеровують на посади логістів, водіїв та тиловиків.

Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади,

– додала посадовиця.

