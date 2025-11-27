Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю начальника РТЦК та СП Києва Ларису Козак.
Читайте також "Ігнорування проблем лише загострює їх": омбудсмен сказав, як можна покращити процес мобілізації
Як відбувається призов на службу після 50?
Мобілізація для осіб, старших за 50 років, відбувається на тих самих умовах, що й для інших категорій. У разі отримання повістки вони мають прийти до ТЦК та пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
Важливо! Якщо чоловік має необхідну військову спеціальність і визнається придатним за станом здоров'я, його можуть призвати до служби навіть у 58 – 59 років.
Втім, варто зауважити, що таких військовозобов'язаних зазвичай не відправляють на передову чи до штурмових підрозділів. Мобілізація чоловіків 55+ здебільшого спрямована на укомплектування підрозділів забезпечення, тож після досягнення цього віку їх частіше залучають до служби в тилу.
Лариса Козак також підтвердила, що цю категорію військовозобов'язаних скеровують на посади логістів, водіїв та тиловиків.
Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади,
– додала посадовиця.
Мобілізації в Україні: останні новини
Міністр оборони України Денис Шмигаль 3 листопада оголосив, що його відомство почало готувати нові типи контрактів для військових. У них вказуватиметься термін служби та відповідні зміни до законодавства.
У разі підписання цих контрактів у Міноборони обіцяють додаткову щомісячну винагороду за участь в операціях, щорічні фінансові бонуси, можливість обрати військову частину та посаду в межах визначеного переліку.
Громадяни України віком 60+ також можуть добровільно підписати контракт зі Збройними Силами терміном на один рік за умови проходження медичного огляду та отримання письмової згоди командира.