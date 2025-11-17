Міністр пообіцяв оголосити додаткові деталі найближчим часом, зазначивши, що зараз триває робота уряду, Міністерства фінансів та партнерів "задля узгодження нормативної бази та фінансових питань". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

Які контракти хочуть запропонувати у Міноборони?

За словами Шмигаля, головне нововведення контрактів – фіксований термін служби, який може становити один, два, три, чотири, п’ять або більше років. Ті, хто відслужать за контрактом з терміном дії від двох років, матимуть право на відстрочку від мобілізації на один рік.

Також у разі підписання цих контрактів у Міноборони обіцяють додаткову щомісячну винагороду за участь в операціях, щорічні фінансові бонуси, можливість обрати військову частину та посаду в межах визначеного переліку.

Шмигаль заявив, що після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці – і ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому.

Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Вдячні всім захисникам та захисницям, які борються заради України та майбутнього,

– сказав глава Міноборони.



В Україні можуть ввести нові контракти на військову службу / Інфографіка Міноборони

Які ще контракти можна підписати?