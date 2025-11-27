Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника РТЦК и СП Киева Ларису Козак.
Читайте также "Игнорирование проблем только обостряет их": омбудсмен сказал, как можно улучшить процесс мобилизации
Как происходит призыв на службу после 50?
Мобилизация для лиц, старше 50 лет, происходит на тех же условиях, что и для других категорий. В случае получения повестки они должны прийти в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).
Важно! Если человек имеет необходимую военную специальность и признается годным по состоянию здоровья, его могут призвать к службе даже в 58 – 59 лет.
Впрочем, стоит заметить, что таких военнообязанных обычно не отправляют на передовую или в штурмовые подразделения. Мобилизация мужчин 55+ в основном направлена на укомплектование подразделений обеспечения, поэтому после достижения этого возраста их чаще привлекают к службе в тылу.
Лариса Козак также подтвердила, что эту категорию военнообязанных направляют на должности логистов, водителей и тыловиков.
Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственные боевые должности,
– добавила чиновница.
Мобилизации в Украине: последние новости
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль 3 ноября объявил, что его ведомство начало готовить новые типы контрактов для военных. В них будет указываться срок службы и соответствующие изменения в законодательство.
В случае подписания этих контрактов в Минобороны обещают дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в операциях, ежегодные финансовые бонусы, возможность выбрать воинскую часть и должность в пределах определенного перечня.
Граждане Украины в возрасте 60+ также могут добровольно подписать контракт с Вооруженными Силами сроком на один год при условии прохождения медицинского осмотра и получения письменного согласия командира.