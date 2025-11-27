Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника РТЦК и СП Киева Ларису Козак.

Читайте также "Игнорирование проблем только обостряет их": омбудсмен сказал, как можно улучшить процесс мобилизации

Как происходит призыв на службу после 50?

Мобилизация для лиц, старше 50 лет, происходит на тех же условиях, что и для других категорий. В случае получения повестки они должны прийти в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Важно! Если человек имеет необходимую военную специальность и признается годным по состоянию здоровья, его могут призвать к службе даже в 58 – 59 лет.

Впрочем, стоит заметить, что таких военнообязанных обычно не отправляют на передовую или в штурмовые подразделения. Мобилизация мужчин 55+ в основном направлена на укомплектование подразделений обеспечения, поэтому после достижения этого возраста их чаще привлекают к службе в тылу.

Лариса Козак также подтвердила, что эту категорию военнообязанных направляют на должности логистов, водителей и тыловиков.

Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственные боевые должности,

– добавила чиновница.

Мобилизации в Украине: последние новости