Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова омбудсмена Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в интервью DW Ukrainian.
Как можно было бы улучшить мобилизацию в Украине?
По мнению Уполномоченного по правам человека, мобилизация была бы более эффективной, если бы государство внедрило единую систему рекрутинга, позволило переходить из одной воинской части в другую, а также позаботилось о финансовом вознаграждении, премирования и повышений.
Это должно быть с одной стороны упрощено, с другой стороны – переведено в максимально простой, понятный для всех процесс,
– отметил Лубинец.
Он добавил, что Силы обороны должны продолжить реформировать процесс мобилизации и не закрывать глаза на важные вопросы, из-за которых украинцы неохотно приобщаются к армии.
По словам Дмитрия Лубинца, проблемы обостряются именно тогда, когда их игнорируют. Тогда решение затягивается на большее время, требует значительных ресурсов и часто имеет негативные результаты.
"Даже в условиях войны мы доходим до какой-то критической ситуации, которую потом все вместе решаем", – добавил омбудсмен.
По его словам, большую роль в улучшении законодательства играет парламент, который быстро реагирует на проблемы и вносят соответствующие изменения.
Какие есть проблемы в мобилизации в Украине?
Дмитрий Лубинец отметил, что во время оповещения военнослужащие фактически не имеют права проверять документы военнообязанных. Эту работу выполняют работники Национальной полиции, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия Украины.
С 1 сентября все группы обязаны использовать бодикамеры для фиксации процесса оповещения граждан граждан. Однако часто это правило они нарушают и иногда даже проводят оповещения даже не одетыми в соответствующую форму, что является существенным нарушением норм.
В то же время в ТЦК считают, что сейчас мобилизация в Силы обороны не является успешной, но и не провальная. Заметно, что людей не хватает как на фронте, так и на тыловых должностях. ТЦК только получает от Генштаба задачи по мобилизации, однако на сколько эффективно его выполняют – неизвестно, потому что нет точных цифр выполнения плана.