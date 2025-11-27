Про це пише 24 Канал з посиланням на слова омбудсмена України з прав людини Дмитра Лубінця в інтерв'ю DW Ukrainian.
Як можна було б покращити мобілізацію в Україні?
На думку Уповноваженого з прав людини, мобілізація була б більш ефективною, якби держава впровадила єдину систему рекрутингу, дозволила переходити з однієї військової частини в іншу, а також потурбувалася про фінансове винагородження, преміювання та підвищень.
Це повинно бути з одного боку спрощено, з іншого боку – переведено в максимально простий, зрозумілий для всіх процес,
– зауважив Лубінець.
Він додав, що Сили оборони повинні продовжити реформувати процес мобілізації та не закривати очі на важливі питання, через які українці не охоче долучаються до армії.
За словами Дмитра Лубінця, проблеми загострюються саме тоді, коли їх ігнорують. Тоді вирішення затягується на більший час, потребує значних ресурсів і часто має негативні результати.
"Навіть в умовах війни ми доходимо до якоїсь критичної ситуації, яку потім всі разом вирішуємо", – додав омбудсмен.
За його словами, велику роль в покращенні законодавства відіграє парламент, який швидко реагує на проблеми й вносять відповідні зміни.
Які є проблеми в мобілізації в Україні?
Дмитро Лубінець зазначив, що під час оповіщення військовослужбовці фактично не мають права перевіряти документи військовозобов'язаних. Цю роботу виконують працівники Національної поліції, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України.
З 1 вересня усі групи зобов'язані використовувати бодікамери для фіксації процесу оповіщення громадян. Однак часто це правило вони порушують та іноді навіть проводять оповіщення навіть не одягнутими у відповідну форму, що є суттєвим порушенням норм.
Водночас у ТЦК вважають, що зараз мобілізація до Сил оборони не є успішною, але й не провальна. Помітно, що людей бракує як на фронті, так і на тилових посадах. ТЦК лише отримує від Генштабу завдання з мобілізації, однак на скільки ефективно його виконують – невідомо, бо немає точних цифр виконання плану.