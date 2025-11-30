Действительно ли могут мобилизовать человека с инвалидностью в декабре?

Хотя закон защищает людей с инвалидностью от призыва, важно иметь официально оформленную отсрочку, пишет 24 Канал со ссылкой на статью 23 Закона Украины №3543.

То есть, лица с любой группой инвалидности не могут быть мобилизованы, даже в военное время. В то же время если человек не оформил отсрочку или его состояние позволяет служить, он может оказаться под призывом.

Важно! Добровольно лицо с инвалидностью всегда имеет право заключить контракт и мобилизоваться в ВСУ.

Как правильно оформить отсрочку человеку с инвалидностью?

У "Дії" отметили: оформление отсрочки теперь проходит через ЦНАП: сотрудники передают все документы в ТЦК, а дальнейшие решения принимаются без личного участия гражданина.

Обратите внимание! После подтверждения статуса информация появляется в приложении "Резерв+".

Продолжительность отсрочки зависит от тяжести заболевания: некоторые граждане остаются непризывными на всю жизнь, другие проходят повторные осмотры. Если состояние здоровья улучшается, право на отсрочку может быть отменено.

Что еще стоит знать о мобилизации в Украине?