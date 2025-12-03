Обжалование в судах также не помогло. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Почему семейные обстоятельства не являются основанием для выезда за границу?

Дело истца тянулось почти 3 года – с зимы 2022 года.

Мужчина требовал признать бездействие пограничников противоправной и отменить решение об отказе в выезде за границу.

Он имел целью принять участие в свадебной церемонии дочери и уладить семейные обстоятельства после смерти отца-военного, который погиб в Донецкой области во время артобстрела.

Суд первой инстанции признал действия пограничников противоправными, но в удовлетворении других требований отказал "из-за недостаточных документальных подтверждений".

А вот Шестой апелляционный административный суд отменил это решение полностью. Он объяснил, что мужчина не предоставил документов, подтверждающих его право на выезд за границу во время действия военного положения.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, апелляционная инстанция отметила: обжалуемое решение о запрете выезда (которое было принято в конце августа 2022 года) продиктовано отсутствием оснований, которые дают право пересекать государственную границу, поскольку истец не смог предоставить необходимые документы для предъявления в пункте пропуска,

Кроме того, суд отметил, что ГПСУ объяснила, что пересечение границы осуществляется только при условии прохождения контроля и с разрешения уполномоченных должностных лиц.

После этого истец решил обратиться в Верховный Суд, аргументировав, что решение пограничников ограничило его конституционное право на свободное передвижение.

Но жалобу отклонили, а действия пограничников признали законными. Ключевым моментом было то, что истец не предоставил документального подтверждения того, что он имеет отсрочку или освобождение от призыва.

Суд отметил, что без этих документов государство не может разрешить выезд, даже в случае весомых семейных обстоятельств. Поэтому шансы на это нулевые.

Также отмечается, что Верховный Суд обратил внимание на то, что Украина официально сообщила о временном отступлении от отдельных международных обязательств из-за военного положения, в частности относительно свободы передвижения.

"В то же время даже в условиях войны государство обязано действовать в рамках Конституции и законов и уважать права человека. Суд подчеркнул, что баланс между правами граждан и потребностями национальной безопасности должен достигаться способом, который соответствует принципу верховенства права. В условиях военного положения ограничения права на выезд были оправданы приоритетом публичного интереса и не были произвольными", – цитирует издание дело.

