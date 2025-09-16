Требования к бронированию работников?
Предприятия смогут бронировать своих работников от мобилизации только при условии выплаты им средней зарплаты не менее 21 617,5 гривен. Такие данные содержатся в проекте госбюджета-2026, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Правительство одобрило проект бюджета на 2026 год: какие предварительные основные показатели
Документ также предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 января 2026 года – с 8 000 гривен до 8 647 гривен.
В то же время правительственное постановление №1332 от 22 ноября 2024 года устанавливает, что для бронирования работников компании должны обеспечивать средний заработок на уровне не менее 2,5 минимальных зарплат, и это условие должно выполняться в течение всего периода бронирования.
Прожиточный минимум вырастет?
Кроме того, с 1 января 2026 года вырастет прожиточный минимум – до 3 209 гривен. Для основных социальных групп он будет составлять:
- для детей до 6 лет – 2 817 гривен;
- от 6 до 18 лет – 3 512 гривен;
- для трудоспособных лиц – 3 328 гривен.
К слову, в проект бюджета на 2026 год заложен курс 45,6 гривен/USD, инфляцию на уровне 9,9% (декабрь к декабрю) и рост ВВП 2,4%.
Что известно о бронировании работников?
- Правительство приняло постановление, которое позволяет 100% бронирование работников критически важных предприятий в прифронтовых зонах, если там работают государственные электронные ресурсы.
- Также был увеличен объем бронирования для критически важных предприятий у фронта с 50% до 100%.
- Заметим, что в Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить право на отсрочку от мобилизации студентам, которым исполнилось 25 лет.