Фахівці пояснили, чи відноситься дідусь до близьких родичів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на портал "Юристи.UA".

Чи можна отримати відстрочку по догляду за дідусем?

Юристи пояснили, що дідусь підпадає під категорію близьких родичів. Тому за потреби, військовозобов'язані можуть отримати відстрочку.

Але, як зауважують адвокати, для цього треба пройти чимало етапів. Зокрема, потрібно надати документ від лікарської консультативної комісії, що особа потребує постійного догляду.

Так, Ви маєте таке право. Важливо отримати довідку, що підтверджує потребу особи в постійному догляді, далі процедура стандартна,

– зауважила юристка Ксенія Левченко.

Адвокат Юрій Айвазян уточнив, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком лікарів),

у разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи.

Отримання відстрочок: останні новини