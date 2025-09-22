Детали в понедельник, 22 сентября, рассказала пресс-секретарь спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
Как священник помогал уклонисту?
По обещанию священника, благодаря статусу диакона одной из церквей военнообязанный мог получить отсрочку от мобилизации и был бы исключен из реестра "Оберег".
Чтобы придать такому посвящению вид настоящего, батюшка предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты,
– рассказала пресс-секретарь спецпрокуратуры.
Часть взятки в размере 80 тысяч гривен служитель церкви получил на банковскую карточку, а остальные – 8 тысяч долларов – наличными во время личной встречи.
В результате санкционированных обысков дома и в автомобилях иерея обнаружили средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.
Священнику объявили подозрение по части 3 статьи 369-2. Также прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения.
Справка: часть 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, соединенное с вымогательством. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
