Детали в понедельник, 22 сентября, рассказала пресс-секретарь спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Смотрите также Есть существенная разница: кто может получить отсрочку, а кого бронируют от мобилизации

Как священник помогал уклонисту?

По обещанию священника, благодаря статусу диакона одной из церквей военнообязанный мог получить отсрочку от мобилизации и был бы исключен из реестра "Оберег".

Чтобы придать такому посвящению вид настоящего, батюшка предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты,

– рассказала пресс-секретарь спецпрокуратуры.

Часть взятки в размере 80 тысяч гривен служитель церкви получил на банковскую карточку, а остальные – 8 тысяч долларов – наличными во время личной встречи.

В результате санкционированных обысков дома и в автомобилях иерея обнаружили средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Священнику объявили подозрение по части 3 статьи 369-2. Также прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Справка: часть 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, соединенное с вымогательством. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мобилизация в Украине: последние новости