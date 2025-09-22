Деталі в понеділок, 22 вересня, розповіла речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.
Як священник допомагав ухилянтові?
За обіцянкою священника, завдяки статусу диякона однієї з церков військовозобов'язаний міг отримати відстрочку від мобілізації та був би виключений з реєстру "Оберіг".
Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти,
– розповіла речниця спецпрокуратури.
Частину хабаря в розмірі 80 тисяч гривень служитель церкви отримав на банківську картку, а решту – 8 тисяч доларів – готівкою під час особистої зустрічі.
Під час санкціонованих обшуків удома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв'язку, банківські картки та інші речові докази.
Священнику оголосили підозру за частиною 3 статті 369-2. Також прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.
Довідка: частина 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням. Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
