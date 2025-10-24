Детали этой ужасной ситуации передает 24 Канал. Адвокат семьи мобилизованного 43-летнего Романа Сопина Александр Протас считает, что это произошло не случайно.

К теме "Как их сдержать?": в ТЦК объяснили силовые конфликты с гражданскими

Как прокомментировали ситуацию МВД и полиция?

Полиция же сразу квалифицировала как "несчастный случай". Она не открыла уголовное производство. Родителям погибшего пришлось подавать заявление в ГБР. Производство от полиции было открыто позже по факту смерти мужчины, по статье умышленное убийство, аж на шестой день после того, как человек оказался в больнице с тяжелой травмой.

Свой комментарий по этому делу дал уже и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Этот случай тщательно расследуется. Назначены экспертизы, ближайшее время должны быть результаты вскрытия тела. Эксперты должны дать заключение о причине смерти. Расследование в процессе,

– отметил Клименко.

Журналистка 24 Канала Дарья Трунова отметила, что накануне обращалась с запросами в ТЦК, в военную службу правопорядка и в Генштаб. В Генштабе ответили, что это не их компетенция, не их ответственность. Сейчас на связь с журналисткой вышло только ТЦК города Киева.

Что сообщили в ТЦК?

Представитель группы коммуникации Киевского городского ТЦК Виталий Сопенко сообщил, что утром 18 октября военнослужащие ТЦК попросили Романа Сопина проехать с ними, проверить данные, ведь он находился в розыске. В тот же день, 18 октября, Роман прошел ВЛК. Вечером он уже был в воинской части 71 егерской бригады.

После, работник ТЦК не сообщает когда именно, но скорее всего утром 19 октября, Сопин вместе с другими мобилизованными имел свободное время, что-то произошло и он упал. Журналистка переспросила, как такое возможно, что человек 43 года жил нормальной жизнью, а попав в ТЦК упал. На что в ТЦК ответили, мол он просто стоял и потом упал, ему пытались оказать помощь.

Как утверждают работники ТЦК, у него был эпилептический приступ. На это журналистка спросила, как тогда ВЛК признала его пригодным. Ответа от ТЦК не было. То есть, по заключению ВВК Сопин был здоровым и уже стал военнослужащим. Адвокат семьи Протас говорил о том, что имел место конфликт, но в ТЦК такой информации журналистке не предоставили.

Однако добавили, что Сопин с работниками ТЦК проехал добровольно. Он не агрессировал, не спорил. То есть, когда он позвонил родителям и сообщил, что поехал проходить ВВК, он согласился на военную службу.

Кроме того, никто не сообщил, кто находился вместе с Романом. Его привез некто господин Михаил. С родителями погибшего общался некто Виктор, который якобы требовал еще и 500 долларов непонятно за что. ТЦК не сообщает, кто эти люди.

Трагедия Романа Сопина: что известно